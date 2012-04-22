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Ищу кредит 50 000 грн

Ищу кредит 50 000 грн
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 08:46

Ищу кредит 50 000 грн

Гражданин Украины.
Есть контракт с работодателем в Канаде, 28 канадских долларов в час.
В настоящий момент ожидаю вызов на проставление визы (рабочая, 2 года). Кредит нужен только в момент когда будет проставлена виза.
Кредит нужен как подушка безопасности на первый месяц-два работы. Там нужно жильё снять + возможно ещё депозит на следующий месяц запросят.
Вернулся из Польши, подвернулся этот работодатель в Канаде, но долгое и муторное оформление держало в Украине. Работал неофициально, но пришлось сдавать довольно сложный экзамен по английскому языку, в результате чего с работы слетел.
Сейчас до визы остаются не месяцы, а недели, устраиваться не особо есть смысл, причём не берут даже если говоришь что будешь работать 6 месяцев.
Сунулся в несколько банков - хотят 3 месяца стажа на текущей работе.
Из имущества квартира в совместной собственности.

Есть возможность мне где-то взять кредит или ещё лучше кредитный лимит на карту, нормально работающую за границей, на эти исходные данные?

Как-то считал сумму небольшой, и к дальним родственникам за ней идти не хочу, вспоминая анекдот о еврее который продаёт семечки на ступеньках банка и не даёт кредиты, а банки не торгуют семечками, но живут именно с кредитов. Спасибо.
h-oleksandr
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 09:46

h-oleksandr спробуйте розглянути варіант з кредитними картками. Ліміт досить високий та без довідки про доходи

Детальніше: Оформити кредитну картку
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 09:54

Уточняю, экзамен по английскому был академический, довольно весёлый, поэтому 3 недели я к нему готовился. Совместить не получилось и не могло получиться, поскольку основная работа тоже грузила мозг (промышленное программирование). Был сделан выбор в пользу Канады.

Отказ получил из: АльфаБанк, ПУМБ, Идеябанк и БанкКредитДнипро. Вообще, я понимаю что это дело гиблое. Но ситуация интересная. Когда у меня нету потребности в заёмных деньгах, так они норовят впарить кредит/карту. Когда есть потребность - разбегаются. Но я их запомнил :) Если в будущем позвонят, уже есть что им сказать :)

Ага, самая весёлая ситуация получилась с монобанком. Мне когда-то про него сказали, я поставил себе приложение посмотреть как туда деньги забрасывать из заграницы. Но до кредита дело не дошло, я приложение удалил. Так они мне прислали смс "вам одобрен кредит 20 000 грн". СМС я не сохранил, но недавно получил карту, кредит 5 000 грн и всё на этом. Переписка с банком на тему "эй, так а где же?" результатов не дала. Настоящие хояева своих обещаний.
h-oleksandr
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 09:56

Ірина_ Они спрашивают неофициальные источники дохода и телефоны где их можно подтвердить. Когда-то пробовал на неофициальной работе взять справку что я там работал - полный обломайс. Сейчас схожу по вашей ссылке.
h-oleksandr
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 10:00

Ірина_ Да, по этим ссылкам я и был.
Спрашивают 3 месяца пусть и неофициального стажа.
Я не достиг такого уровня врать с полоборота чтобы наговорить им где я и как я хорошо работаю и придумать как они это могут подтвердить.
Я считал что контракт на 28CAD/час + открытая рабочая виза в Канаду могут иметь вес. Оказалось - ноль. Видно придётся ходить к родственникам, да работодателя пощипать.
Потратился на разрешение на работу иностранцу - ну значит потратится ещё на платёж вперёд :))
h-oleksandr
 
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