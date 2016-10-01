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В Україні вже видали 400
енергетичних сертифікатів для...

В Україні вже видали 400 енергетичних сертифікатів для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 09:37

В Україні вже видали 400 енергетичних сертифікатів для...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні видали 400 енергетичних сертифікатів для будівель різних категорій.

Дивися повний текст В Україні вже видали 400 енергетичних сертифікатів для будівель: що вони дають.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 09:37

Очередная обдираловка, которая ничего не дает.
zloy_ukr
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