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В Україні вже видали 400 енергетичних сертифікатів для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 сер, 2019 09:37
Пропонуємо до обговорення:
В Україні видали 400 енергетичних сертифікатів для будівель різних категорій.
Дивися повний текст В Україні вже видали 400 енергетичних сертифікатів для будівель: що вони дають
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Додано: Сер 21 сер, 2019 09:37
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