Додано: Сер 21 сер, 2019 10:24

Коболев позаботится об украинцах, и, чтобы они не платили больше, - замутит акцию "закрути"

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин