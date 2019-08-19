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Коболев повідомив, як українцям
взимку "не платити...

Коболев повідомив, як українцям взимку "не платити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 10:19

Коболев повідомив, як українцям взимку "не платити...

Пропонуємо до обговорення:
Про це голова правління "Нафтогаз України" написав у фейсбуці.

Дивися повний текст Коболев повідомив, як українцям взимку \"не платити більше\" за газ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 10:20

“А тут еще и американский LNG усилил свои конкурентные преимущества на европейском рынке – что кардинально противоречит российским тезисам о его якобы «высокой цене».
ну так и поведал бы нам о низкой цене LNG для укр. потребителей с учетом доставки, да с цифрами.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 10:24

Коболев позаботится об украинцах, и, чтобы они не платили больше, - замутит акцию "закрути"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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