Про це голова правління "Нафтогаз України" написав у фейсбуці.
Дивися повний текст Коболев повідомив, як українцям взимку \"не платити більше\" за газ.
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Додано: Сер 21 сер, 2019 10:19
Коболев повідомив, як українцям взимку "не платити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коболев повідомив, як українцям взимку \"не платити більше\" за газ.
Додано: Сер 21 сер, 2019 10:20
“А тут еще и американский LNG усилил свои конкурентные преимущества на европейском рынке – что кардинально противоречит российским тезисам о его якобы «высокой цене».
ну так и поведал бы нам о низкой цене LNG для укр. потребителей с учетом доставки, да с цифрами.
Додано: Сер 21 сер, 2019 10:24
Коболев позаботится об украинцах, и, чтобы они не платили больше, - замутит акцию "закрути"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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