Додано: Сер 21 сер, 2019 10:48

Надо же, какой проколКоболев, наконец-то, проболтался о своих истинных целях на посту главы Нефтегаза:Я на абсолютном серьезе заявляю, что этот человек - американский агент, и на это у меня очень веские основания!Во-первых, этот человек держит все деньги в США, чего сам не скрывает. На самом деле держать большие деньги за рубежом - привычное для украинских воров дело. Однако, задайтесь вопросом, кто из них держит деньги в США??? Много таких вы можете перечислить? Это - последнее место для денег сомнительного происхождения в мире!США - не офшорная зона. Они реально далеко от Украины. Эта страна без всяких сантиментов к статусу иностранного инвестора национализирует капиталы, нажитые нечестным путем, а их владельцев - бросает на 50-70 лет в тюрьму. А ведь Коболев уже проходит не по одному уголовному делу в Украине...Во-вторых, это политическая неприкосновенность, обеспечиваемая якобы независимым Набсоветом компании (а по факту - контролируемым иностранцами). Глава НС - некая Клэр Споттисвуд. А в целом в составе НС больше иностранцев, чем украинцев (4 против 2). Остальные фамилии иностранцев - это Стивен Хейс, Амос Хохштайн и Бруно Лескуа. Плюс помним, как в конфликте с Гройсманом Коболева защищала лично послица США Йованович.И наконец, в-третьих, это результаты деятельности Коболева за 5,5 лет руководства компанией. Транзитного договора с 2020-го года нет!!! Даже не было предпринято попыток его подписания! Вместо сотрудничества с Газпромом, обеспечивающим 3 млрд долларов валютных доходов, Коболев идет по пути конфликта (судебного разбирательства) и добивается аж 2,56 млрд долларов, которые при этом еще и взыскать не может. Это не политика - это простая математика. 3 млрд в год > 2,5 один раз.А когда начиналась судебная тяжба, напомню, ни о каком строительстве СП2 речи даже не шло! Это была всего лишь влажная фантазия путина, не подкрепленная разрешением ни одной страны ЕС! Но после решения Арбитража и очередного газового конфликта россии с Украиной страны ЕС дружно дали согласие на строительство этого 2-го российского трубопровода в обход Украины...Какую игру ведут американцы в этом деле? ГТС Украины прокачивает сегодня 90 млрд кубов в год. СП2 будет способен прокачать не более 55. Соответственно, при прекращении транзита через Украину, разница будет внутриевропейским дефицитом, который и является перспективным рынком для американского СПГ! Это огромные бабки - одним выстрелом США и лишают РФ доходов от продажи 35 млрд кубов газа в год (6-9 млрд долларов в зависимости от цены), и сами заполняют нишу, позволяя своим компаниям заработать эту же сумму