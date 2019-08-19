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Коболев повідомив, як українцям
взимку "не платити...

Коболев повідомив, як українцям взимку "не платити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 10:19

Коболев повідомив, як українцям взимку "не платити...

Пропонуємо до обговорення:
Про це голова правління "Нафтогаз України" написав у фейсбуці.

Дивися повний текст Коболев повідомив, як українцям взимку \"не платити більше\" за газ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 10:20

“А тут еще и американский LNG усилил свои конкурентные преимущества на европейском рынке – что кардинально противоречит российским тезисам о его якобы «высокой цене».
ну так и поведал бы нам о низкой цене LNG для укр. потребителей с учетом доставки, да с цифрами.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 10:24

Коболев позаботится об украинцах, и, чтобы они не платили больше, - замутит акцию "закрути"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 10:48

Надо же, какой прокол :mrgreen: Коболев, наконец-то, проболтался о своих истинных целях на посту главы Нефтегаза:

американский LNG усилил свои конкурентные преимущества на европейском рынке

Я на абсолютном серьезе заявляю, что этот человек - американский агент, и на это у меня очень веские основания!

Во-первых, этот человек держит все деньги в США, чего сам не скрывает. На самом деле держать большие деньги за рубежом - привычное для украинских воров дело. Однако, задайтесь вопросом, кто из них держит деньги в США??? Много таких вы можете перечислить? Это - последнее место для денег сомнительного происхождения в мире!
США - не офшорная зона. Они реально далеко от Украины. Эта страна без всяких сантиментов к статусу иностранного инвестора национализирует капиталы, нажитые нечестным путем, а их владельцев - бросает на 50-70 лет в тюрьму. А ведь Коболев уже проходит не по одному уголовному делу в Украине...

Во-вторых, это политическая неприкосновенность, обеспечиваемая якобы независимым Набсоветом компании (а по факту - контролируемым иностранцами). Глава НС - некая Клэр Споттисвуд. А в целом в составе НС больше иностранцев, чем украинцев (4 против 2). Остальные фамилии иностранцев - это Стивен Хейс, Амос Хохштайн и Бруно Лескуа. Плюс помним, как в конфликте с Гройсманом Коболева защищала лично послица США Йованович.

И наконец, в-третьих, это результаты деятельности Коболева за 5,5 лет руководства компанией. Транзитного договора с 2020-го года нет!!! Даже не было предпринято попыток его подписания! Вместо сотрудничества с Газпромом, обеспечивающим 3 млрд долларов валютных доходов ежегодно, Коболев идет по пути конфликта (судебного разбирательства) и добивается аж 2,56 млрд долларов единоразово, которые при этом еще и взыскать не может. Это не политика - это простая математика. 3 млрд в год > 2,5 один раз.
А когда начиналась судебная тяжба, напомню, ни о каком строительстве СП2 речи даже не шло! Это была всего лишь влажная фантазия путина, не подкрепленная разрешением ни одной страны ЕС! Но после решения Арбитража и очередного газового конфликта россии с Украиной страны ЕС дружно дали согласие на строительство этого 2-го российского трубопровода в обход Украины...
Какую игру ведут американцы в этом деле? ГТС Украины прокачивает сегодня 90 млрд кубов в год. СП2 будет способен прокачать не более 55. Соответственно, при прекращении транзита через Украину, разница будет внутриевропейским дефицитом, который и является перспективным рынком для американского СПГ! Это огромные бабки - одним выстрелом США и лишают РФ доходов от продажи 35 млрд кубов газа в год (6-9 млрд долларов в зависимости от цены), и сами заполняют нишу, позволяя своим компаниям заработать эту же сумму
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:03

Кто мне сможет объяснить почему газ покупают летом по летней рыночной цене закачивают его в наши хранилища, а зимой его хотят продавать населению по зимней рыночной цене (которая естественно выше)??? Что за супер бизнес, на субсидиях за счет государства и остального населения.
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:09

zРадио
Вы об этом так написали, будто это плохо.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:18

  Amid написав:zРадио
Вы об этом так написали, будто это плохо.


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Для сабжа - хорошо, для Украины - не очень.

Бывают случаи, и их достаточно много, когда американский интерес совпадает с украинским, особенно если их действия направлены на ослабление РФ. Однако транзит - не такой случай. 6-9 млрд долларов - это ущерб значительно меньший для РФ, чем 3 млрд долларов - для Украины. Тем более, что с прекращением транзита мы не только теряем операционные доходы, но и сталкиваемся с дефицитом газа на внутреннем рынке...
zРадио
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