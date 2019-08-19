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Коболев повідомив, як українцям
взимку "не платити...

Коболев повідомив, як українцям взимку "не платити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 14:33

  alex-zzz написав:Кто мне сможет объяснить почему газ покупают летом по летней рыночной цене закачивают его в наши хранилища, а зимой его хотят продавать населению по зимней рыночной цене (которая естественно выше)??? Что за супер бизнес, на субсидиях за счет государства и остального населения.

Я думаю, речь как раз об этом - разрешить населению точно так же покупать газ по долгосрочным контрактам, заключенным летом, как это делает бизнес. Коболев об этой идее уже заявлял публично и, я так понимаю, данный пост был анонсом перед введением этих правил.
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Так а как "не платить" - то?
Можно инструкцию..., лучше письменную, а еще лучше нотариально заверенную.
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что то я не понял, а почему не выполняется решение суда ? https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/07/9/649483/ -
Апелляционный суд признал незаконным повышение тарифов на газ и тепло в 2016 году
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