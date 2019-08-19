Коболев повідомив, як українцям взимку "не платити...
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alex-zzz написав:Кто мне сможет объяснить почему газ покупают летом по летней рыночной цене закачивают его в наши хранилища, а зимой его хотят продавать населению по зимней рыночной цене (которая естественно выше)??? Что за супер бизнес, на субсидиях за счет государства и остального населения.
Я думаю, речь как раз об этом - разрешить населению точно так же покупать газ по долгосрочным контрактам, заключенным летом, как это делает бизнес. Коболев об этой идее уже заявлял публично и, я так понимаю, данный пост был анонсом перед введением этих правил.
alex-zzz написав:Кто мне сможет объяснить почему газ покупают летом по летней рыночной цене закачивают его в наши хранилища, а зимой его хотят продавать населению по зимней рыночной цене (которая естественно выше)??? Что за супер бизнес, на субсидиях за счет государства и остального населения.
Я думаю, речь как раз об этом - разрешить населению точно так же покупать газ по долгосрочным контрактам, заключенным летом, как это делает бизнес. Коболев об этой идее уже заявлял публично и, я так понимаю, данный пост был анонсом перед введением этих правил.