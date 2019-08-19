Коболев повідомив, як українцям взимку "не платити...
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alex-zzz написав:Кто мне сможет объяснить почему газ покупают летом по летней рыночной цене закачивают его в наши хранилища, а зимой его хотят продавать населению по зимней рыночной цене (которая естественно выше)??? Что за супер бизнес, на субсидиях за счет государства и остального населения.
Я думаю, речь как раз об этом - разрешить населению точно так же покупать газ по долгосрочным контрактам, заключенным летом, как это делает бизнес. Коболев об этой идее уже заявлял публично и, я так понимаю, данный пост был анонсом перед введением этих правил.
alex-zzz написав:Кто мне сможет объяснить почему газ покупают летом по летней рыночной цене закачивают его в наши хранилища, а зимой его хотят продавать населению по зимней рыночной цене (которая естественно выше)??? Что за супер бизнес, на субсидиях за счет государства и остального населения.
Я думаю, речь как раз об этом - разрешить населению точно так же покупать газ по долгосрочным контрактам, заключенным летом, как это делает бизнес. Коболев об этой идее уже заявлял публично и, я так понимаю, данный пост был анонсом перед введением этих правил.
на требование провести перерасчёт КиевОблгаз ответил следующее:
Решением Шестого апелляционного административного суда от 08.07.2019р. признано противоправным и недействительным постановление Кабинета Министров Украины № 315 (которым были внесены изменения в Постановление № 758 о ПСО) с момента его принятия, а именно с 27.04.2016р. Соответствующее решение суда вступило в силу. Однако, с 1 апреля 2017. вступило в силу новое Постановление о ПСО № 187, поэтому положение о ПСО определенные предварительной Постановлением № 758 начиная с 1 апреля 2017. не применяются. Таким образом, в период с 27.04.2016р. и к 31.03.2017р. действовала редакция Положения о ПСО (возложение специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа), утвержденная Постановлением № 758, без учета изменений, которые были в нее внесены отмененной судом Постановлением № 315.
так что украинские бюрократы в очередной раз обманули украинский народ...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
zРадио написав:Надо же, какой прокол Коболев, наконец-то, проболтался о своих истинных целях на посту главы Нефтегаза:
американский LNG усилил свои конкурентные преимущества на европейском рынке
Я на абсолютном серьезе заявляю, что этот человек - американский агент, и на это у меня очень веские основания!
Во-первых, этот человек держит все деньги в США, чего сам не скрывает. На самом деле держать большие деньги за рубежом - привычное для украинских воров дело. Однако, задайтесь вопросом, кто из них держит деньги в США??? Много таких вы можете перечислить? Это - последнее место для денег сомнительного происхождения в мире! США - не офшорная зона. Они реально далеко от Украины. Эта страна без всяких сантиментов к статусу иностранного инвестора национализирует капиталы, нажитые нечестным путем, а их владельцев - бросает на 50-70 лет в тюрьму. А ведь Коболев уже проходит не по одному уголовному делу в Украине...
Во-вторых, это политическая неприкосновенность, обеспечиваемая якобы независимым Набсоветом компании (а по факту - контролируемым иностранцами). Глава НС - некая Клэр Споттисвуд. А в целом в составе НС больше иностранцев, чем украинцев (4 против 2). Остальные фамилии иностранцев - это Стивен Хейс, Амос Хохштайн и Бруно Лескуа. Плюс помним, как в конфликте с Гройсманом Коболева защищала лично послица США Йованович.
И наконец, в-третьих, это результаты деятельности Коболева за 5,5 лет руководства компанией. Транзитного договора с 2020-го года нет!!! Даже не было предпринято попыток его подписания! Вместо сотрудничества с Газпромом, обеспечивающим 3 млрд долларов валютных доходов ежегодно, Коболев идет по пути конфликта (судебного разбирательства) и добивается аж 2,56 млрд долларов единоразово, которые при этом еще и взыскать не может. Это не политика - это простая математика. 3 млрд в год > 2,5 один раз. А когда начиналась судебная тяжба, напомню, ни о каком строительстве СП2 речи даже не шло! Это была всего лишь влажная фантазия путина, не подкрепленная разрешением ни одной страны ЕС! Но после решения Арбитража и очередного газового конфликта россии с Украиной страны ЕС дружно дали согласие на строительство этого 2-го российского трубопровода в обход Украины... Какую игру ведут американцы в этом деле? ГТС Украины прокачивает сегодня 90 млрд кубов в год. СП2 будет способен прокачать не более 55. Соответственно, при прекращении транзита через Украину, разница будет внутриевропейским дефицитом, который и является перспективным рынком для американского СПГ! Это огромные бабки - одним выстрелом США и лишают РФ доходов от продажи 35 млрд кубов газа в год (6-9 млрд долларов в зависимости от цены), и сами заполняют нишу, позволяя своим компаниям заработать эту же сумму
Колониальная администрация "решает вопросы, курит папиросы". И не туземского ума это дело.
С другой стороны Украину пытаются колонизировать "восточые соседи"
Но в любом случае, самостоятельной Украинской политики или позиции, - НЕТ.
Нам остаётся закупать попкорн
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин