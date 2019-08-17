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Данський банк запровадив негативну ставку за іпотекою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 сер, 2019 10:25
Пропонуємо до обговорення:
Третій найбільший банк Данії Jyske Bank першим в світі введе негативну ставку за іпотечними кредитами.
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Додано: Сер 21 сер, 2019 10:25
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