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Данський банк запровадив
негативну ставку за іпотекою

Данський банк запровадив негативну ставку за іпотекою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 10:25

Данський банк запровадив негативну ставку за іпотекою

Пропонуємо до обговорення:
Третій найбільший банк Данії Jyske Bank першим в світі введе негативну ставку за іпотечними кредитами.

Дивися повний текст Данський банк запровадив негативну ставку за іпотекою.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 10:25

Вот бы в Украине применить такой опыт!
papazina
 
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