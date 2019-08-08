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Компанія Nissan розсекретила свій оновлений кросовер Juke
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 сер, 2019 11:20
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Nissan частково розсекретила свій оновлений кросовер Juke, який повинен увійти у серію з вартістю від $22 тисяч.
Дивися повний текст Компанія Nissan розсекретила свій оновлений кросовер Juke
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Додано: Сер 21 сер, 2019 11:20
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