Голова Державної митної служби України (ГТС) Максим Нефьодов пообіцяв бізнесу створити рівні правила в митній сфері, але натомість не просити преференцій.
Дивися повний текст Нефьодов обіцяє бізнесу рівні правила гри, без будь-яких преференцій.
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Додано: Сер 21 сер, 2019 12:34
Нефьодов обіцяє бізнесу рівні правила гри, без будь-яких...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нефьодов обіцяє бізнесу рівні правила гри, без будь-яких преференцій.
Додано: Сер 21 сер, 2019 12:34
Ну тогда и с алиэкспресов и тд тоже снимайте налог за любую суму. Тогда все будет по честному.
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