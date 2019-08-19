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Нефьодов обіцяє бізнесу рівні
правила гри, без будь-яких...

Нефьодов обіцяє бізнесу рівні правила гри, без будь-яких...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 12:34

Нефьодов обіцяє бізнесу рівні правила гри, без будь-яких...

Пропонуємо до обговорення:
Голова Державної митної служби України (ГТС) Максим Нефьодов пообіцяв бізнесу створити рівні правила в митній сфері, але натомість не просити преференцій.

Дивися повний текст Нефьодов обіцяє бізнесу рівні правила гри, без будь-яких преференцій.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 12:34

Ну тогда и с алиэкспресов и тд тоже снимайте налог за любую суму. Тогда все будет по честному.
p_a_l
 
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