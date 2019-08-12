Володимир Омелян вважає провальною ідею радника президента Олега Устенка про розподіл та продаж "Укрзалізниці".
Дивися повний текст Розподіл і продаж \"Укрзалізниці\" знищать логістику України - Омелян.
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Додано: Сер 21 сер, 2019 13:53
Розподіл і продаж "Укрзалізниці" знищать логістику...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розподіл і продаж \"Укрзалізниці\" знищать логістику України - Омелян.
Додано: Сер 21 сер, 2019 13:53
А на на укрзализныци была логистика?По моему этот гиперпул себе льстит.Зализныця это рассадник коррупции и воровства.
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