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Розподіл і продаж "Укрзалізниці"
знищать логістику...

Розподіл і продаж "Укрзалізниці" знищать логістику...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:53

Розподіл і продаж "Укрзалізниці" знищать логістику...

Пропонуємо до обговорення:
Володимир Омелян вважає провальною ідею радника президента Олега Устенка про розподіл та продаж "Укрзалізниці".

Дивися повний текст Розподіл і продаж \"Укрзалізниці\" знищать логістику України - Омелян.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:53

А на на укрзализныци была логистика?По моему этот гиперпул себе льстит.Зализныця это рассадник коррупции и воровства.
sena_2008atp
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