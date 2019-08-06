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Збереження цінностей: Укрзалізниця виправдовує рушники...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 сер, 2019 13:56
Пропонуємо до обговорення:
В Укрзалізниці заявили, що рушники та вишиванки за ціною в чотири тисячі гривень за штуку планують використовувати як пам'ятні сувеніри під час свят, заохочення за заслуги і для участі в різних заходах.
Дивися повний текст Збереження цінностей: Укрзалізниця виправдовує рушники по 4 тисячі
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R2
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Додано: Сер 21 сер, 2019 13:56
Сколько можно слушать этот циничный бред от ворья,которое полностью коррумпировало нашу железную дорогу.Они просто смеются с государства.
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sena_2008atp
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Додано: Сер 21 сер, 2019 14:15
Чет дешево они оценили культурное наследие
Так вот за циничное издевательство над культурным наследием по 4 тыс. за штуку предлагаю испытанный метод :
Это у нас с ними цацкаются, на поруки берут, перевоспитывают! А надо, как в Турции в старину поступали! Посадят вора в чан с дерьмом, — только голова торчит, — и возят по городу. А над ним янычар с мечом, и каждые пять минут ка-а-а-ак вжик мечом над чаном! Так что если вор не нырнёт — голова с плеч! Вот так он весь день в дерьмо и нырял!
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Igorten
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Додано: Сер 21 сер, 2019 14:27
Не думаю, что там была какая-то переплата. Вышиванки и вышитые рушники и правда стоят необоснованно дорого, что меня всегда удивляло. Такова уж цена, установленная рынком.
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Kart
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Додано: Сер 21 сер, 2019 14:42
Kart написав:
Не думаю, что там была какая-то переплата. Вышиванки и вышитые рушники и правда стоят необоснованно дорого, что меня всегда удивляло. Такова уж цена, установленная рынком.
Угу только новость не новая и народ не поленился сходил и посмотрел по чем продают в розницу данное наследие и именно то что заказали на ЖД и вот чудо ... дальше продолжать не буду, для свидетелей поращеня пущай будет цена установленная рынком
Производителем предлагаемой продукции ООО "Скорвеус" отметило ООО "ТК-Домашний Текстиль". Стоимость одной вышивки составила 4100 грн. Хотя в прошлом году УЗ закупало аналогичный товар не дороже 3700 грн.
Во втором тендере на закупку льняных полотенец с вышивкой ручной работы победил уже упомянутый "ТК-Домашний Текстиль" по цене 711 тыс грн. по 200 полотенец - то есть 3,6 тыс грн за одно изделие.
В то же время на популярном интернет-сайте самый дорогой вышитый рушник ручной работы стоит 1200 грн.
ООО "ТК-Домашний Текстиль" зарегистрирована в Киеве по улице Сортировочной, 2. По этому адресу расположена жилая многоэтажка. За последние три года фирма получила около 100 млн грн. на государственных контрактах.
Не поленился, посмотрел, в рубрике "О нас" существует с 1995 года, но зарегистрированно в 2012 году, в рубрики товаров зайти не возможно, в общем такое ...
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Igorten
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