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Збереження цінностей: Укрзалізниця
виправдовує рушники...

Збереження цінностей: Укрзалізниця виправдовує рушники...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:56

Збереження цінностей: Укрзалізниця виправдовує рушники...

Пропонуємо до обговорення:
В Укрзалізниці заявили, що рушники та вишиванки за ціною в чотири тисячі гривень за штуку планують використовувати як пам'ятні сувеніри під час свят, заохочення за заслуги і для участі в різних заходах.

Дивися повний текст Збереження цінностей: Укрзалізниця виправдовує рушники по 4 тисячі.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:56

Сколько можно слушать этот циничный бред от ворья,которое полностью коррумпировало нашу железную дорогу.Они просто смеются с государства.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 14:15

Чет дешево они оценили культурное наследие :)
Так вот за циничное издевательство над культурным наследием по 4 тыс. за штуку предлагаю испытанный метод :
Это у нас с ними цацкаются, на поруки берут, перевоспитывают! А надо, как в Турции в старину поступали! Посадят вора в чан с дерьмом, — только голова торчит, — и возят по городу. А над ним янычар с мечом, и каждые пять минут ка-а-а-ак вжик мечом над чаном! Так что если вор не нырнёт — голова с плеч! Вот так он весь день в дерьмо и нырял!
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 14:27

Не думаю, что там была какая-то переплата. Вышиванки и вышитые рушники и правда стоят необоснованно дорого, что меня всегда удивляло. Такова уж цена, установленная рынком.
Kart
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 14:42

Re: Збереження цінностей: Укрзалізниця виправдовує рушники..

  Kart написав:Не думаю, что там была какая-то переплата. Вышиванки и вышитые рушники и правда стоят необоснованно дорого, что меня всегда удивляло. Такова уж цена, установленная рынком.


Угу только новость не новая и народ не поленился сходил и посмотрел по чем продают в розницу данное наследие и именно то что заказали на ЖД и вот чудо ... дальше продолжать не буду, для свидетелей поращеня пущай будет цена установленная рынком :)

Производителем предлагаемой продукции ООО "Скорвеус" отметило ООО "ТК-Домашний Текстиль". Стоимость одной вышивки составила 4100 грн. Хотя в прошлом году УЗ закупало аналогичный товар не дороже 3700 грн.

Во втором тендере на закупку льняных полотенец с вышивкой ручной работы победил уже упомянутый "ТК-Домашний Текстиль" по цене 711 тыс грн. по 200 полотенец - то есть 3,6 тыс грн за одно изделие.

В то же время на популярном интернет-сайте самый дорогой вышитый рушник ручной работы стоит 1200 грн.

ООО "ТК-Домашний Текстиль" зарегистрирована в Киеве по улице Сортировочной, 2. По этому адресу расположена жилая многоэтажка. За последние три года фирма получила около 100 млн грн. на государственных контрактах.
Igorten
 
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