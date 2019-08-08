RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Укргазбанк заявив про спробу
злочинного заволодіння його...

Укргазбанк заявив про спробу злочинного заволодіння його...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 15:48

Укргазбанк заявив про спробу злочинного заволодіння його...

Пропонуємо до обговорення:
Державний Укргазбанк офіційно "заявив":https://ukrgasbank.com/press_center/announcement/12174-, що вживає усіх необхідних заходів щодо унеможливлення незаконного заволодіння його активами – заставним майном та вважає відповідні дії харківських боржників очевидними фактами злочинної змови між учасниками кримінальної схеми, метою яких є виведення із-під застави та реалізація предмету іпотеки.

Дивися повний текст Укргазбанк заявив про спробу злочинного заволодіння його майном.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90452
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 15:48

Ну ничего, вот придет Зеленский, сметет эту злочинну владу!
Sommer
 
Повідомлень: 4745
З нами з: 07.04.17
Подякував: 427 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Sommer і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Уряд заявив про зменшення цін на електроенергію для...
R2 » Сер 14 сер, 2019 17:44
1 67
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 сер, 2019 17:44
vovan27
Що входить до пенсійного стажу і які документи його...
R2 » Нед 11 сер, 2019 21:14
3 1732
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 сер, 2019 20:34
den0550xz
20 млрд інвестицій в інфраструктуру: Зеленський заявив...
R2 » Чет 08 сер, 2019 18:27
9 359
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 сер, 2019 15:24
jeugen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (75052)
21.08.2019 17:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.