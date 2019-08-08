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Укргазбанк заявив про спробу злочинного заволодіння його...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 21 сер, 2019 15:48
Пропонуємо до обговорення:
Державний Укргазбанк офіційно "заявив":https://ukrgasbank.com/press_center/announcement/12174-, що вживає усіх необхідних заходів щодо унеможливлення незаконного заволодіння його активами – заставним майном та вважає відповідні дії харківських боржників очевидними фактами злочинної змови між учасниками кримінальної схеми, метою яких є виведення із-під застави та реалізація предмету іпотеки.
Дивися повний текст Укргазбанк заявив про спробу злочинного заволодіння його майном
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Додано: Сер 21 сер, 2019 15:48
Ну ничего, вот придет Зеленский, сметет эту злочинну владу!
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