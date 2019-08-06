RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін знизив тарифи на
електроенергію для промисловості

Кабмін знизив тарифи на електроенергію для промисловості
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 16:29

Кабмін знизив тарифи на електроенергію для промисловості

Пропонуємо до обговорення:
Влада змінила ПСО в галузі електроенергії, через що промисловість зможе купувати електроенергію дешевше.

Дивися повний текст Кабмін знизив тарифи на електроенергію для промисловості.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90452
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 16:29

Опять из бюджета решили воровать, а не улучшать энергоэффективность...
laa1999
 
Повідомлень: 2949
З нами з: 10.06.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціни на газ для ТЕС...
R2 » Сер 14 сер, 2019 18:10
1 66
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 сер, 2019 18:10
al_a_shurshun
Уряд заявив про зменшення цін на електроенергію для...
R2 » Сер 14 сер, 2019 17:44
1 67
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 сер, 2019 17:44
vovan27
Кабмін не вводитиме повне ембарго на пальне з РФ - Герус
R2 » Вів 06 сер, 2019 21:55
5 191
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 сер, 2019 08:31
jeugen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (75054)
21.08.2019 17:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.