Влада змінила ПСО в галузі електроенергії, через що промисловість зможе купувати електроенергію дешевше.
Дивися повний текст Кабмін знизив тарифи на електроенергію для промисловості.
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Додано: Сер 21 сер, 2019 16:29
Кабмін знизив тарифи на електроенергію для промисловості
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін знизив тарифи на електроенергію для промисловості.
Додано: Сер 21 сер, 2019 16:29
Опять из бюджета решили воровать, а не улучшать энергоэффективность...
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