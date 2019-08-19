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Для власників єврономерів
розробляють нові правила

Для власників єврономерів розробляють нові правила
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 18:12

Для власників єврономерів розробляють нові правила

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк

Дивися повний текст Для власників єврономерів розробляють нові правила.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 18:12

От этого руководителя группы ни чего хорошего ожидать не чего.Дешевле растаможка не будет это точно.
sena_2008atp
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