Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк
Дивися повний текст Для власників єврономерів розробляють нові правила.
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Додано: Сер 21 сер, 2019 18:12
Для власників єврономерів розробляють нові правила
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для власників єврономерів розробляють нові правила.
Додано: Сер 21 сер, 2019 18:12
От этого руководителя группы ни чего хорошего ожидать не чего.Дешевле растаможка не будет это точно.
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