Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк
Дивися повний текст Для власників єврономерів розробляють нові правила.
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Додано: Сер 21 сер, 2019 18:12
Для власників єврономерів розробляють нові правила
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для власників єврономерів розробляють нові правила.
Додано: Сер 21 сер, 2019 18:12
От этого руководителя группы ни чего хорошего ожидать не чего.Дешевле растаможка не будет это точно.
Додано: Сер 21 сер, 2019 19:57
Пожалуйста, поправьте заголовок, т.к. он не соответствует тексту статьи.
Новые правила растаможки разрабатывают не для б***, а для всех покупателей импортных авто, в том числе и новых.
Додано: Сер 21 сер, 2019 22:21
Сиділи на митниці і за бабло запустили кілька мільйонів європейського металолому а тепер шукаємо велосипед . Законів щодо ввезення та розмитнення авто ніхто невідміняв.чому можна розмитнити 20 річний автомобіль здоровій людині а неповносправному 1 ї групи має бути авто до 8 років з дня виготовлення.
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