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Для власників єврономерів
розробляють нові правила

Для власників єврономерів розробляють нові правила
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 18:12

Для власників єврономерів розробляють нові правила

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк

Дивися повний текст Для власників єврономерів розробляють нові правила.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 18:12

От этого руководителя группы ни чего хорошего ожидать не чего.Дешевле растаможка не будет это точно.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 19:57

Пожалуйста, поправьте заголовок, т.к. он не соответствует тексту статьи.

Новые правила растаможки разрабатывают не для б***, а для всех покупателей импортных авто, в том числе и новых.
Kart
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 22:21

Сиділи на митниці і за бабло запустили кілька мільйонів європейського металолому а тепер шукаємо велосипед . Законів щодо ввезення та розмитнення авто ніхто невідміняв.чому можна розмитнити 20 річний автомобіль здоровій людині а неповносправному 1 ї групи має бути авто до 8 років з дня виготовлення.
zinchyk_vasya
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 06:19

За нарушение закона - ответственность, а не поблажки нужны! Если менять правила ввоза и растаможки, то только для ввезенных после принятия нового закона машин, например, позже января 20го
z724824
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 07:32

zinchyk_vasya, видите как государство заботится о здоровье и комфорте инвалидов - допускаются авто только возрастом до 8 лет. :lol:
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 07:56

Почему большинство растаможило и ввезло авто по законодаткльству, а часть хитровыебаныхуже больше года колошматят всё общество??? Пусть платят штраф и растаможку. Вначаде група чиновников создала схему, потом такие же граждане ею воспользовались, а в итоге думают как красиво разрулить ситуацию, что бы и те что то заплатили, и чиновники что то поимели. Может 90% населения кто растаможил по правилам, выйдетгна протесты что бы вернули стоимость растаможки????
kosakivskyi_ivan
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