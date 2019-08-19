Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк
Дивися повний текст Для власників єврономерів розробляють нові правила.
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Додано: Сер 21 сер, 2019 18:12
Для власників єврономерів розробляють нові правила
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для власників єврономерів розробляють нові правила.
Додано: Сер 21 сер, 2019 18:12
От этого руководителя группы ни чего хорошего ожидать не чего.Дешевле растаможка не будет это точно.
Додано: Сер 21 сер, 2019 19:57
Пожалуйста, поправьте заголовок, т.к. он не соответствует тексту статьи.
Новые правила растаможки разрабатывают не для б***, а для всех покупателей импортных авто, в том числе и новых.
Додано: Сер 21 сер, 2019 22:21
Сиділи на митниці і за бабло запустили кілька мільйонів європейського металолому а тепер шукаємо велосипед . Законів щодо ввезення та розмитнення авто ніхто невідміняв.чому можна розмитнити 20 річний автомобіль здоровій людині а неповносправному 1 ї групи має бути авто до 8 років з дня виготовлення.
Додано: Чет 22 сер, 2019 06:19
За нарушение закона - ответственность, а не поблажки нужны! Если менять правила ввоза и растаможки, то только для ввезенных после принятия нового закона машин, например, позже января 20го
Додано: Чет 22 сер, 2019 07:32
zinchyk_vasya, видите как государство заботится о здоровье и комфорте инвалидов - допускаются авто только возрастом до 8 лет.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 07:56
Почему большинство растаможило и ввезло авто по законодаткльству, а часть хитровыебаныхуже больше года колошматят всё общество??? Пусть платят штраф и растаможку. Вначаде група чиновников создала схему, потом такие же граждане ею воспользовались, а в итоге думают как красиво разрулить ситуацию, что бы и те что то заплатили, и чиновники что то поимели. Может 90% населения кто растаможил по правилам, выйдетгна протесты что бы вернули стоимость растаможки????
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