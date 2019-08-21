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Для власників єврономерів
розробляють нові правила

Для власників єврономерів розробляють нові правила
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 16:28

А до чого тут неповага до 99% населення? Ви що не знаєте як розпорядився порох отриманими від розмитнення грошима (намагався підкупити пенсіонерів). У нас українців немає єдності у боротьбі з врогами. І це зрадники, хто розимтнив за грабіжницькими ставками машини. Вони підтримали своїми коштами цього поганого дракона - нваслідно-совково-грабіжницьку типа "державу", яка давно вже повинна здохнути.
брехунолом
 
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З нами з: 29.07.19
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