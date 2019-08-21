Для власників єврономерів розробляють нові правила

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 16:28
А до чого тут неповага до 99% населення? Ви що не знаєте як розпорядився порох отриманими від розмитнення грошима (намагався підкупити пенсіонерів). У нас українців немає єдності у боротьбі з врогами. І це зрадники, хто розимтнив за грабіжницькими ставками машини. Вони підтримали своїми коштами цього поганого дракона - нваслідно-совково-грабіжницьку типа "державу", яка давно вже повинна здохнути.
Додано: Чет 22 сер, 2019 16:47
От брехунец так брехунец!
Ты думаешь:
- раз машины растамаживают, то у нас нет единства бороться с врагами по грабительским ставкам растаможки.
Красава. А ничего, что таможенные сборы - это часть бюджета, а здесь и повышение з/п, и врачи, и учителя. Поэтому лучше бороться.
К тому же Порох ввел законы по снижению таможенных ставок при растаможке.
- раз деньги, незапланированные в бюджете, полученные от растаможки, отдали пенсам - то это подкуп, подлый Порох.
Красава. Лучше бы деньги украли и растащили чиновники по всяким левым схемам.
А то, что еще Порох провел конкурс на замену главы таможни, который выиграл Нефедов, то, что были приняты законы по реорганизации таможни и пр.- это следствие совково-грабительского строя.
Да ты из Ольгино, брат!
Додано: Чет 22 сер, 2019 16:52
Куди ближче до зрадників якраз такі як ви - хто порушує законодавство і закликає до цього інших
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