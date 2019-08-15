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Китайці взяли на себе низку зобов'язань щодо "Мотор Січ"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 сер, 2019 19:24
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в уряді.
Дивися повний текст Китайці взяли на себе низку зобов'язань щодо \"Мотор Січ\" - ЗМІ
.
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