Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в уряді.
Дивися повний текст Китайці взяли на себе низку зобов'язань щодо \"Мотор Січ\" - ЗМІ.
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Додано: Сер 21 сер, 2019 19:25
Китайці взяли на себе низку зобов'язань щодо "Мотор Січ"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Китайці взяли на себе низку зобов'язань щодо \"Мотор Січ\" - ЗМІ.
Додано: Сер 21 сер, 2019 19:49
Re: Китайці взяли на себе низку зобов'язань щодо
Молодцы китайцы. За символическую сумму засосать все разработки вертолетных двигателей СССР/РФ/УКР. Когда закончат качать документацию, спецификации и отбор кадров для релокейта в КНР будет "поматросил и бросил".
Додано: Сер 21 сер, 2019 21:45
Это просто ответ (обида) Богуслаева свадебному фотографу.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
Додано: Сер 21 сер, 2019 21:51
Додано: Чет 22 сер, 2019 11:55
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