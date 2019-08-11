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Китайці взяли на себе низку зобов'язань щодо "Мотор Січ"...
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Додано: Сер 21 сер, 2019 19:25
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в уряді.
Дивися повний текст Китайці взяли на себе низку зобов'язань щодо \"Мотор Січ\" - ЗМІ
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R2
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Додано: Сер 21 сер, 2019 19:25
Ну, Россия, КНДР это понятно. А в Ирак почему запрещено поставлять?
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tatarinov09101985
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Додано: Сер 21 сер, 2019 19:49
Молодцы китайцы. За символическую сумму засосать все разработки вертолетных двигателей СССР/РФ/УКР. Когда закончат качать документацию, спецификации и отбор кадров для релокейта в КНР будет "поматросил и бросил".
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Dear_Sir
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Додано: Сер 21 сер, 2019 21:45
Это просто ответ (обида) Богуслаева свадебному фотографу.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
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rotator
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Додано: Сер 21 сер, 2019 21:51
rotator написав:
Это просто ответ (обида) Богуслаева свадебному фотографу.
Не говорите глупости.
Богуслаев продал акции Мотора китайцам задолго до выборов.
Интересно, будет ли снят запрет продажи акций на бирже и сколько они будут стоить?
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l66
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Додано: Чет 22 сер, 2019 11:55
tatarinov09101985 написав:
Ну, Россия, КНДР это понятно. А в Ирак почему запрещено поставлять?
Одного не могу понять - как это РФ выпускает пару сотен вертолетов в год без запорожкских двигателей? И почему вдруг завод перешел на четырехдневку?
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Додано: Чет 22 сер, 2019 12:07
пи** мотор сичи! Не надо к ворожке ходить! А что же новая власть?
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vovaplus
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Додано: Чет 22 сер, 2019 13:46
Ну да, вот если лет через 5-ть Мотор-Сич загнется, то это будет по нашему, но главное не отдали иностранцам, умер так сказать на своей земле. Все по старому, сам не съем и другому не дам. Дела у предприятия то не фонтан судя по всему.
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Igorten
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Додано: Чет 22 сер, 2019 15:51
Нельзя такие предприятия продавать
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Додано: Чет 22 сер, 2019 23:55
ну от просрали ще одну стратегічну фірму((
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