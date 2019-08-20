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Україна може уникнути наслідків
кризи на ринках, що...

Україна може уникнути наслідків кризи на ринках, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 21:00

Україна може уникнути наслідків кризи на ринках, що...

Пропонуємо до обговорення:
За умови продовження активних реформ Україна зможе уникнути наслідків фінансової кризи на ринках, що розвиваються.

Дивися повний текст Україна може уникнути наслідків кризи на ринках, що розвиваються - НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 21:00

вже колись чули: "Криза нас омине"...
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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