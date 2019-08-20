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Україна може уникнути наслідків кризи на ринках, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 сер, 2019 21:00
Пропонуємо до обговорення:
За умови продовження активних реформ Україна зможе уникнути наслідків фінансової кризи на ринках, що розвиваються.
Дивися повний текст Україна може уникнути наслідків кризи на ринках, що розвиваються - НБУ
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Додано: Сер 21 сер, 2019 21:00
вже колись чули: "Криза нас омине"...
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