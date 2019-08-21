Ломбард по франшизе в 2019

Почему ломбард?
Ломбард - это бизнес с минимальными рисками. При не выкупе клиентом предмета залога - он реализуется по рыночной цене. Процентная ставка варьируется от 0.3 до 1.2 % в день.
Ломбард зарабатывает на двух направлениях:
1. Полученные проценты по кредитам;
2. Реализация не выкупленных предметов залога;
Срок окупаемости ломбарда 6-8 месяцев после чего отделение начинает приносить владельцу чистую прибыль. Средний процент дохода составляет 15-20% в месяц от суммы инвестиций в портфель.
Рынок ломбардов в Украине 2018-19гг.
Динамичный и постоянно растущий рынок ломбардных кредитов в Украине в основном за счет кризиса и падения экономики в общем.
Конкурентная среда сконцентрированна в основном в крупных областных центрах и городах миллиониках. В городах с населением 20-50 тис чел. ломбарды практически не представлены.
Целевая аудитория ломбарда
Каждый второй гражданин Украины является потенциальным клиентом ломбарда (около 54 % взрослого населения старше 18 лет). Профиль клиента: относительно обеспеченные люди которым срочно необходимы средства на покупку, лечение или оплату кредита. В период кризиса нередко клиентами ломбарда становятся представители мелкого и среднего бизнеса, предприниматели при нехватке оборотных средств.
Условия сотрудничества:
1. Вы - находите помещение и обустраиваете под отделение ломбарда (мебель, орг. техника, реклама).
2. Подыскиваете сотрудников, а мы в свою очередь принимаем их на работу и обучаем на кассиров-оценщиков.
Мы - регистрируем Вам отделение ломбарда и обслуживаем его бухгалтерски и юридически, отделение работает под брендом "CASHBOX". Стоимость обслуживания - 2200 грн. в мес.
За нами - обслуживание Вашего отделения, за Вами - инвестиции в кредитный портфель и координация работы ломбарда.
Первый взнос - отсутствует.
Плата за обслуживание в месяц - 2200 грн.
Требования к помещению: нежилой фонд, от 5 м. кв., возможна субаренда части крупного помещения;
Необходимое оборудование: кассовый аппарат, весы, набор кассира-оценщика (реактивы).
Персонал: 1-2 человека.
Выкуп золота компанией: да, по желанию партнера.
-----------------
Для новых ломмбардов - 3 месяца без франшизы.
Для действующих при пеиеходе на обслуживание в CASHBOX - 12 МЕСЯЦЕВ БЕЗ РОЯЛТИ! *от 2-х и более отделений.
----------------
0 800 300 565 безплатно с любых номеров в Украине.
068 127 27 59 отдел франчайзинга.
----------------
Другие наши франшизы:
# Франшиза обмена валют+ переводы;
# Франшиза МФО ТМ "Деньги до зарплаты";
# Франшиза рассрочки для техноритейла;
# Франшиза Спринт-кредит для действующих ломбардов.