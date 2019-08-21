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Ломбард по франшизе в 2019

Ломбард по франшизе в 2019
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 22:09

Ломбард по франшизе в 2019

Почему ломбард?

Ломбард - это бизнес с минимальными рисками. При не выкупе клиентом предмета залога - он реализуется по рыночной цене. Процентная ставка варьируется от 0.3 до 1.2 % в день.


Ломбард зарабатывает на двух направлениях:

1. Полученные проценты по кредитам;
2. Реализация не выкупленных предметов залога;

Срок окупаемости ломбарда 6-8 месяцев после чего отделение начинает приносить владельцу чистую прибыль. Средний процент дохода составляет 15-20% в месяц от суммы инвестиций в портфель.


Рынок ломбардов в Украине 2018-19гг.

Динамичный и постоянно растущий рынок ломбардных кредитов в Украине в основном за счет кризиса и падения экономики в общем.
Конкурентная среда сконцентрированна в основном в крупных областных центрах и городах миллиониках. В городах с населением 20-50 тис чел. ломбарды практически не представлены.​


Целевая аудитория ломбарда

Каждый второй гражданин Украины является потенциальным клиентом ломбарда (около 54 % взрослого населения старше 18 лет). Профиль клиента: относительно обеспеченные люди которым срочно необходимы средства на покупку, лечение или оплату кредита. В период кризиса нередко клиентами ломбарда становятся представители мелкого и среднего бизнеса, предприниматели при нехватке оборотных средств.


Условия сотрудничества:​

1. Вы - находите помещение и обустраиваете под отделение ломбарда (мебель, орг. техника, реклама).

2. Подыскиваете сотрудников, а мы в свою очередь принимаем их на работу и обучаем на кассиров-оценщиков.


Мы - регистрируем Вам отделение ломбарда и обслуживаем его бухгалтерски и юридически, отделение работает под брендом "CASHBOX". Стоимость обслуживания - 2200 грн. в мес.


За нами - обслуживание Вашего отделения, за Вами - инвестиции в кредитный портфель и координация работы ломбарда.

Первый взнос - отсутствует.

Плата за обслуживание в месяц - 2200 грн.

Требования к помещению: нежилой фонд, от 5 м. кв., возможна субаренда части крупного помещения;

Необходимое оборудование: кассовый аппарат, весы, набор кассира-оценщика (реактивы).

Персонал: 1-2 человека.

Выкуп золота компанией: да, по желанию партнера.​
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Для новых ломмбардов - 3 месяца без франшизы.

Для действующих при пеиеходе на обслуживание в CASHBOX - 12 МЕСЯЦЕВ БЕЗ РОЯЛТИ! *от 2-х и более отделений.

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0 800 300 565 безплатно с любых номеров в Украине.

068 127 27 59 отдел франчайзинга.
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# Франшиза обмена валют+ переводы;
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# Франшиза рассрочки для техноритейла;
# Франшиза Спринт-кредит для действующих ломбардов.
AlexSCRTX
 
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