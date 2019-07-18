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Подільсько-Воскресенський міст звільняють від іржавих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 сер, 2019 22:14
Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко розповів, що Подільсько-Воскресенський міст звільняють від іржавих тимчасових опор.
Дивися повний текст Подільсько-Воскресенський міст звільняють від іржавих тимчасових опор
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Додано: Сер 21 сер, 2019 22:15
Быстрее бы его доделать, а то не строится, а разворовывается
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