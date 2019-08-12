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КВБЗ показав, як будує новий регіональний дизель-поїзд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 сер, 2019 22:35
Пропонуємо до обговорення:
На Крюківському вагонобудівному заводі в рамках виконання контракту з "Укрзалізницею" йде будівництво регіонального дизель-поїзда ДПКр-3. Поїзд складатиметься з трьох вагонів, його укомплектують силовими установками потужністю 588 кВт виробництва німецької компанії Voith Turbo.
Дивися повний текст КВБЗ показав, як будує новий регіональний дизель-поїзд (фото)
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Додано: Сер 21 сер, 2019 22:35
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