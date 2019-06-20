Несанкціоновано встановлене обладнання знайшли на станції слідчі СБУ.
Дивися повний текст Чиновники Південно-Української АЕС майнили криптовалюту в режимному приміщенні станції.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 07:35
Чиновники Південно-Української АЕС майнили криптовалюту...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чиновники Південно-Української АЕС майнили криптовалюту в режимному приміщенні станції.
Додано: Чет 22 сер, 2019 07:35
так и не понял - как можно на медиаконверторе майнить и зачем на компы для майнинга (которые так кстати и не изъяли) заливать секретную инфу?
Додано: Чет 22 сер, 2019 10:32
Додано: Чет 22 сер, 2019 10:33
Их награждать надо, а не дело шить. Люди мучаются, не знают, как избыточную э/э сохранять. Придумывают разные гидроаккумулирующие э/с с кпд, как у паровоза. А эти решили сохранить энергию, в битках. Потом их продадут и купят другую энергию. Эх, недотёпы гэбэшные!!!
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