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Чиновники Південно-Української
АЕС майнили криптовалюту...

Чиновники Південно-Української АЕС майнили криптовалюту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 07:35

Чиновники Південно-Української АЕС майнили криптовалюту...

Пропонуємо до обговорення:
Несанкціоновано встановлене обладнання знайшли на станції слідчі СБУ.

Дивися повний текст Чиновники Південно-Української АЕС майнили криптовалюту в режимному приміщенні станції.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 07:35

так и не понял - как можно на медиаконверторе майнить и зачем на компы для майнинга (которые так кстати и не изъяли) заливать секретную инфу?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:32

  RomanTik написав:так и не понял - как можно на медиаконверторе майнить и зачем на компы для майнинга (которые так кстати и не изъяли) заливать секретную инфу?

Думаю, там стаял какой-то комп. туда напихали видеокарт и подключили его к сети.
ssnet
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:33

Их награждать надо, а не дело шить. Люди мучаются, не знают, как избыточную э/э сохранять. Придумывают разные гидроаккумулирующие э/с с кпд, как у паровоза. А эти решили сохранить энергию, в битках. Потом их продадут и купят другую энергию. Эх, недотёпы гэбэшные!!!
astatempo
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:58

Суд изъял только медиаконвертер и оптиковолоконный кабель. А само майнинг-оборудование осталось не тронутым. А майнинг-оборудования там скорее всего было не в количестве одного ПК с видеокартой, а целый Дата-центр из асиков и ферм. Иначе зачем им прокладывать оптиволоконный интернет.
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