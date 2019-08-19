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У Мінагрополітики назвали
зарплати працівників

У Мінагрополітики назвали зарплати працівників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 08:04

У Мінагрополітики назвали зарплати працівників

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство аграрної політики надало інформацію про зарплати своїх співробітників.

Дивися повний текст У Мінагрополітики назвали зарплати працівників.
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