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У Мінагрополітики назвали
зарплати працівників

У Мінагрополітики назвали зарплати працівників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 08:04

У Мінагрополітики назвали зарплати працівників

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство аграрної політики надало інформацію про зарплати своїх співробітників.

Дивися повний текст У Мінагрополітики назвали зарплати працівників.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 08:04

Провідний інженер-програміст - 4790грн
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 09:25

  silver_arrow_ua написав:Провідний інженер-програміст - 4790грн

Ну там еще премии забыли упомянуть, которые могут быть и 600% от ставки. :mrgreen:
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 09:45

Re: У Мінагрополітики назвали зарплати працівників

tigr-uu написав:
  silver_arrow_ua написав:Провідний інженер-програміст - 4790грн

Ну там еще премии забыли упомянуть, которые могут быть и 600% от ставки. :mrgreen:
И все равно будет ни о чем
Faceless
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