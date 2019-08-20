Міністерство аграрної політики надало інформацію про зарплати своїх співробітників.
Дивися повний текст У Мінагрополітики назвали зарплати працівників.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 08:04
У Мінагрополітики назвали зарплати працівників
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Дивися повний текст У Мінагрополітики назвали зарплати працівників.
Додано: Чет 22 сер, 2019 09:25
Додано: Чет 22 сер, 2019 09:45
Re: У Мінагрополітики назвали зарплати працівників
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