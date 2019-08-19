Американський президент Дональд Трамп, який раніше захотів купити у Данії Гренландію, був готовий щорічно платити Копенгагену за юрисдикцію над островом по 600 млн доларів.
Дивися повний текст У США назвали ціну, за яку купили б Гренландію.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 09:24
У США назвали ціну, за яку купили б Гренландію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У США назвали ціну, за яку купили б Гренландію.
Додано: Чет 22 сер, 2019 09:24
"Хочешь сто мильонов? Да бери усе, я себе еще нарисую!" (с) Попандопало
Додано: Чет 22 сер, 2019 09:41
Дырку тебе от будлика а не Гренландиию.
Уже совсем обнаглели эти американцы
Додано: Чет 22 сер, 2019 09:58
Re: У США назвали ціну, за яку купили б Гренландію
Запас пресной воды
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