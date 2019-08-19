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У США назвали ціну, за
яку купили б Гренландію

У США назвали ціну, за яку купили б Гренландію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 09:24

У США назвали ціну, за яку купили б Гренландію

Пропонуємо до обговорення:
Американський президент Дональд Трамп, який раніше захотів купити у Данії Гренландію, був готовий щорічно платити Копенгагену за юрисдикцію над островом по 600 млн доларів.

Дивися повний текст У США назвали ціну, за яку купили б Гренландію.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 09:24

"Хочешь сто мильонов? Да бери усе, я себе еще нарисую!" (с) Попандопало
alex_2013
 
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Дырку тебе от будлика а не Гренландиию.
Уже совсем обнаглели эти американцы
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 09:58

Re: У США назвали ціну, за яку купили б Гренландію

Запас пресной воды
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:18

Смешно.
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:25

Re: У США назвали ціну, за яку купили б Гренландію

Лучше бы Украину купили. А вообще, хорошая тема. Нарисовать $1 000 000 000 000 000 000 000 безналичных долларов и купить весь мир
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:37

  blueiceua написав:Дырку тебе от будлика а не Гренландиию.
Уже совсем обнаглели эти американцы

Думаєте краще було би не пропонувати гроші, а відразу ввести зелених чоловічків і влаштувати "референдум"?
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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