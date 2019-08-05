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Вчені запропонували використовувати енергію, що викликає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 сер, 2019 10:08
Пропонуємо до обговорення:
Дослідники з Індійського технологічного інституту Манді почали розробку термоелектричного матеріалу, що дозволяє перетворювати тепло з навколишнього середовища на електроенергію, йдеться в повідомленні видання AsiaOne.
Дивися повний текст Вчені запропонували використовувати енергію, що викликає глобальне потепління
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Додано: Чет 22 сер, 2019 10:08
Не забудьте внедрить эту технологию в солнечные панели. 2 в 1-м. И от света и от тепла.
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p_a_l
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