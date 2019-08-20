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Дивися повний текст Гроші на підвищення кваліфікації \"ходитимуть\" за вчителем.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 10:09
Гроші на підвищення кваліфікації "ходитимуть" за вчителем
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гроші на підвищення кваліфікації \"ходитимуть\" за вчителем.
Додано: Чет 22 сер, 2019 10:09
Иду, никого не трогаю. Кругом все тихо ... и вдруг слышу тихие, слегка шаркающие шаги. Поворачиваюсь ... а это ДЕНЬГИ идут за мной! Да так много ... и у кажтой купюры своя табличка .. "на повышение квалификации", "на лечение о гемороя", ....
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