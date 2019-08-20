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Гроші на підвищення кваліфікації
"ходитимуть" за вчителем

Гроші на підвищення кваліфікації "ходитимуть" за вчителем
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:09

Гроші на підвищення кваліфікації "ходитимуть" за вчителем

Пропонуємо до обговорення:
Повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Дивися повний текст Гроші на підвищення кваліфікації \"ходитимуть\" за вчителем.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:09

Иду, никого не трогаю. Кругом все тихо ... и вдруг слышу тихие, слегка шаркающие шаги. Поворачиваюсь ... а это ДЕНЬГИ идут за мной! Да так много ... и у кажтой купюры своя табличка .. "на повышение квалификации", "на лечение о гемороя", ....
a_kibets
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