Гроші на підвищення кваліфікації

Додано: П'ят 23 сер, 2019 07:21

Деньги и так ходят за учителем, особенно после всяких родительских собраний, где выдают список "что надо купить" или скинуться



За врачами деньги ходят аналогично

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин