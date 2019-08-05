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Чистий прибуток Xiaomi обвалився на 87%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 10:11
Пропонуємо до обговорення:
У другому кварталі 2019 року виручка китайської компанії Xiaomi склала 51,95 млрд юанів (близько $7,36 млрд), що на 15% більше показника річної давності, що дорівнює 45,24 млрд юанів, повідомляє Reuters.
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R2
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Додано: Чет 22 сер, 2019 10:11
ау, на основании чего прибыль то рухнула если все показатели в плюсе?
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ivanna10
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