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Чистий прибуток Xiaomi
обвалився на 87%

Чистий прибуток Xiaomi обвалився на 87%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:11

Чистий прибуток Xiaomi обвалився на 87%

Пропонуємо до обговорення:
У другому кварталі 2019 року виручка китайської компанії Xiaomi склала 51,95 млрд юанів (близько $7,36 млрд), що на 15% більше показника річної давності, що дорівнює 45,24 млрд юанів, повідомляє Reuters.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:11

ау, на основании чего прибыль то рухнула если все показатели в плюсе?
ivanna10
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 19:45

надоели школьники сочиняющие такие название, придется не читать тут новости
demichh
 
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