Іде робота, щоб відповідні рішення вступили у силу вже із 1 вересня.
Дивися повний текст Зниження цін на електроенергію дасть економіці України 18 мільярдів — Герус.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 10:24
Зниження цін на електроенергію дасть економіці України...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зниження цін на електроенергію дасть економіці України 18 мільярдів — Герус.
Додано: Чет 22 сер, 2019 10:24
А хіба ПСО це не про компенсацію різниці між ринком і примусово встановленою ціною за рахунок бюджету? Тобто ці 18 млрд.грн. для, в тому числі, великого бізнесу оплатять платники податків.
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