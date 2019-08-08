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Зниження цін на електроенергію
дасть економіці України...

Зниження цін на електроенергію дасть економіці України...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:24

Зниження цін на електроенергію дасть економіці України...

Пропонуємо до обговорення:
Іде робота, щоб відповідні рішення вступили у силу вже із 1 вересня.

Дивися повний текст Зниження цін на електроенергію дасть економіці України 18 мільярдів — Герус.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:24

А хіба ПСО це не про компенсацію різниці між ринком і примусово встановленою ціною за рахунок бюджету? Тобто ці 18 млрд.грн. для, в тому числі, великого бізнесу оплатять платники податків.
Pavlentiy
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:20

  Pavlentiy написав:А хіба ПСО це не про компенсацію різниці між ринком і примусово встановленою ціною за рахунок бюджету? Тобто ці 18 млрд.грн. для, в тому числі, великого бізнесу оплатять платники податків.


Энергоатому никто ничего не компенсирует - это дойная корова, с помощью которой оплачивается и Роттердам+, и зеленый тариф. Теперь взялись еще и за Гидроэнерго.

А ведь эта "тема" явно невечная - генерация АЭС находится на пике. Дальше - только снижение за счет частых ремонтов, а впоследствии и остановки блоков.

Между тем, их доля в структуре общего баланса по стране - 55%. По сути вся сегодняшняя энергетика держится на низкой себестоимости и высокой мощности атомной генерации. Но так будет не всегда - последний блок Украина начала строить 30 лет назад...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:30

"Ежели где что прибавилось, то где-то и убыло"
М.В. Ломоносов.
За чей счет банкет для Коломойского и компании? Я так думаю, что за наш с вами. но Зе!бобикам этого не понять.
andriyzhagun
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