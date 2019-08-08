Іде робота, щоб відповідні рішення вступили у силу вже із 1 вересня.
Дивися повний текст Зниження цін на електроенергію дасть економіці України 18 мільярдів — Герус.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 10:24
Зниження цін на електроенергію дасть економіці України...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зниження цін на електроенергію дасть економіці України 18 мільярдів — Герус.
Додано: Чет 22 сер, 2019 10:24
А хіба ПСО це не про компенсацію різниці між ринком і примусово встановленою ціною за рахунок бюджету? Тобто ці 18 млрд.грн. для, в тому числі, великого бізнесу оплатять платники податків.
Додано: Чет 22 сер, 2019 11:20
Энергоатому никто ничего не компенсирует - это дойная корова, с помощью которой оплачивается и Роттердам+, и зеленый тариф. Теперь взялись еще и за Гидроэнерго.
А ведь эта "тема" явно невечная - генерация АЭС находится на пике. Дальше - только снижение за счет частых ремонтов, а впоследствии и остановки блоков.
Между тем, их доля в структуре общего баланса по стране - 55%. По сути вся сегодняшняя энергетика держится на низкой себестоимости и высокой мощности атомной генерации. Но так будет не всегда - последний блок Украина начала строить 30 лет назад...
Додано: Чет 22 сер, 2019 11:30
"Ежели где что прибавилось, то где-то и убыло"
М.В. Ломоносов.
За чей счет банкет для Коломойского и компании? Я так думаю, что за наш с вами. но Зе!бобикам этого не понять.
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