Іде робота, щоб відповідні рішення вступили у силу вже із 1 вересня.
Дивися повний текст Зниження цін на електроенергію дасть економіці України 18 мільярдів — Герус.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 10:24
Зниження цін на електроенергію дасть економіці України...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зниження цін на електроенергію дасть економіці України 18 мільярдів — Герус.
Додано: Чет 22 сер, 2019 10:24
А хіба ПСО це не про компенсацію різниці між ринком і примусово встановленою ціною за рахунок бюджету? Тобто ці 18 млрд.грн. для, в тому числі, великого бізнесу оплатять платники податків.
Додано: Чет 22 сер, 2019 11:20
Энергоатому никто ничего не компенсирует - это дойная корова, с помощью которой оплачивается и Роттердам+, и зеленый тариф. Теперь взялись еще и за Гидроэнерго.
А ведь эта "тема" явно невечная - генерация АЭС находится на пике. Дальше - только снижение за счет частых ремонтов, а впоследствии и остановки блоков.
Между тем, их доля в структуре общего баланса по стране - 55%. По сути вся сегодняшняя энергетика держится на низкой себестоимости и высокой мощности атомной генерации. Но так будет не всегда - последний блок Украина начала строить 30 лет назад...
Додано: Чет 22 сер, 2019 11:30
"Ежели где что прибавилось, то где-то и убыло"
М.В. Ломоносов.
За чей счет банкет для Коломойского и компании? Я так думаю, что за наш с вами. но Зе!бобикам этого не понять.
Додано: Чет 22 сер, 2019 12:57
Re: Зниження цін на електроенергію дасть економіці України..
Без різниці кому компенсація. Я про те, що назву статті "Зниження цін на електроенергію дасть економіці України 18 мільярдів" правильніше було б змінити на щось на зразок "Українці просубсидіюють великий бізнес на 18 млрд.грн."
Додано: П'ят 23 сер, 2019 00:06
Так еще и гидрогенерация тоже не молодеет.
Днепровский каскад построен в основном в 1950-70 годах. Самая "молодая" там Каневская ГЭС, которая 1975 года, а самая старая - ДнепроГЭС, которой под 90 лет.
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