RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін дозволив позапланово
перевіряти бізнес

Кабмін дозволив позапланово перевіряти бізнес
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:17

Кабмін дозволив позапланово перевіряти бізнес

Пропонуємо до обговорення:
Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду.

Дивися повний текст Кабмін дозволив позапланово перевіряти бізнес.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90466
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:17

Грося просится в тюрьму. Надеюсь его проверят после премьерства по полной.
anton_gms
 
Повідомлень: 721
З нами з: 23.01.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін знизив тарифи на електроенергію для промисловості
R2 » Сер 21 сер, 2019 16:29
1 47
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 сер, 2019 16:29
laa1999
Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціни на газ для ТЕС...
R2 » Сер 14 сер, 2019 18:10
1 66
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 сер, 2019 18:10
al_a_shurshun
Поліція оголосила в розшук колишнього бізнес-партнера...
R2 » Сер 14 сер, 2019 13:04
1 45
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 сер, 2019 13:04
igorbuda52

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.