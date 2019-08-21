Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду.
Дивися повний текст Кабмін дозволив позапланово перевіряти бізнес.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 11:17
Кабмін дозволив позапланово перевіряти бізнес
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін дозволив позапланово перевіряти бізнес.
Додано: Чет 22 сер, 2019 11:17
Грося просится в тюрьму. Надеюсь его проверят после премьерства по полной.
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