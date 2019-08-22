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Кабмін дозволив позапланово перевіряти бізнес
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 сер, 2019 11:17
Пропонуємо до обговорення:
Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду.
Дивися повний текст Кабмін дозволив позапланово перевіряти бізнес
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Додано: Чет 22 сер, 2019 11:17
Грося просится в тюрьму. Надеюсь его проверят после премьерства по полной.
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anton_gms
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Додано: Чет 22 сер, 2019 12:28
Постанова?
Номер?
Подача інфи на вищому рівні.
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unidecox
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Додано: Чет 22 сер, 2019 23:41
anton_gms написав:
Грося просится в тюрьму. Надеюсь его проверят после премьерства по полной.
Неделю им на посту осталось царювать. Сча они, по примеру ПП, напринимают постанов, в стиле "насрать под елочку". Те еще 3,14.
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EKO
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