Шахраї, які за допомогою макета грошей обдурили банківські термінали на понад 1 млн грн, постануть перед судом.
Дивися повний текст Прокуратура розповіла подробиці схеми шахрайства з купюрами.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 11:46
Прокуратура розповіла подробиці схеми шахрайства з купюрами
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Дивися повний текст Прокуратура розповіла подробиці схеми шахрайства з купюрами.
Додано: Чет 22 сер, 2019 11:46
..так так так.. а можно поподробнее про вышеозначенный "имитатор купюр"??.. интересует чисто техническая сторона вопроса...
Додано: Чет 22 сер, 2019 12:08
Как всегда - заголовок не соответствует содержимому. Ибо подробностей как раз и не рассказали.
Додано: Чет 22 сер, 2019 12:13
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